Euro'2022: resultados, classificações e calendário

1.ª jornada(Mead 18')Noruega-Irlanda do Norte (7 junho, 20h)2.ª jornadaÁustria-Irlanda do Norte (11 julho, 17h)Inglaterra-Noruega (11 julho, 20h)3.ª jornadaIrlanda do Norte-Inglaterra (15 julho, 20h)Áustria-Noruega (15 julho, 20h)1.º Inglaterra, 3 pontos, 1 jogo2.º Noruega, 0/03.º Irlanda do Norte, 0/04.º Áustria, 0/11.ª jornadaEspanha-Finlândia (8 julho, 17h)Alemanha-Dinamarca (8 julho, 20h)2.ª jornadaDinamarca-Finlândia (12 julho, 17h)Alemanha-Espanha (12 julho, 20h)3.ª jornadaFinlândia-Alemanha (16 julho, 20h)Dinamarca-Espanha (16 julho, 20h)1.ª jornadaPORTUGAL-Suíça (9 julho, 17h)Holanda-Suécia (9 julho, 20h)2.ª jornadaSuécia-Suíça (13 julho, 17h)Holanda-PORTUGAL (13 julho, 20h)3.ª jornadaSuíça-Holanda (17 julho, 17h)Suécia-PORTUGAL (17 julho, 17h)1.ª jornadaBélgica-Islândia (10 julho, 17h)França-Itália (10 julho, 20h)2.ª jornadaItália-Islândia (14 julho, 17h)França-Bélgica (14 julho, 20h)3.ª jornadaIslândia-França (18 julho, 20h)Itália-Bélgica (18 julho, 20h)