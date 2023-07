Ex-Benfica Ana Vitória é oficializada pelo PSG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A futebolista internacional brasileira Ana Vitória, que representou o Benfica nos últimos cinco anos, assinou contrato com o PSG por três temporadas, informou esta segunda-feira o vice-campeão francês.

"O Paris Saint-Germain tem a satisfação de comunicar a chegada de Ana Vitória para o plantel. A centrocampista brasileira ficará ligada ao clube parisiense até 30 de junho de 2026", indicou o clube no seu site oficial.

Ana Vitória, de 23 anos, destacou-se em cinco temporadas ao serviço das águias, que lhe valeram a estreia na seleção brasileira, em dezembro de 2020, já na sua segunda época no clube da Luz.

No Benfica, Ana Vitória conquistou tudo a nível interno, somando três campeonatos nacionais, uma campeonato da segunda divisão, na temporada de estreia do Benfica, duas supertaças, uma Taça de Portugal e três taças da Liga.

Antes, a internacional brasileira jogou no Mixto, no Rondonópolis e no Corinthians.

"É mais um passo na minha carreira, estou cada vez mais próxima do meu sonho e diria que este é um de vários. Tenho ainda muito por conquistar com o Paris Saint-Germain, clube em que quero vencer muitas competições", disse a jogadora, citada pelo clube francês.