Ex-benfiquista Ana Vitória muito perto de reforçar o Atlético Madrid

O jornal 'As' avança esta quarta-feira que o Atlético Madrid está em negociações com o PSG para a contratação de Ana Vitória, centro-campista de 23 anos, que chegou à capital francesa no início da atual temporada, proveniente do futebol português, após ter saído do Benfica no verão passado, em final de contrato.O novo passo na carreira ao serviço dos parisienses não está a corresponder às expectativas da internacional brasileira, que disputou apenas 88 minutos, distribuídos em cinco jogos esta época, na equipa orientada pelo treinador Jocelyn Prêcheur. A jogadora não foi convocada para o embate desta quarta-feira frente ao Ajax, a contar para a Liga dos Campeões Feminina, estando a saída para os colchoneros praticamente iminente.O jornal espanhol ‘As’ descreve a jogadora como "inteligente e com um bom controlo de bola com ambos os pés", que chega com o objetivo de ter mais minutos e jogar com maior regularidade para estar nas melhores condições para participar nos Jogos Olímpicos de Paris este verão, e ajudar a equipa da capital espanhola a terminar a temporada em posições europeias.De recordar que a jogadora viveu a sua primeira aventura na Europa ao serviço do Benfica, onde ingressou na época 2018/2019, numa passagem bem-sucedida onde ficou associada a todas as conquistas da equipa feminina, com três títulos da Liga BPI, três Taças da Liga, duas Supertaças, uma Taça de Portugal e um Campeonato da II Divisão.