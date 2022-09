Ex-capitã do Benfica diz que também foi vítima de assédio sexual na carreira: «Há outros»

Ana Lopes, antiga capitã do Benfica conhecida por Tita, deixou um longo post no Instagram onde admite que também foi vítima de assédio sexual ao longo da carreira, não por parte de Miguel Afonso - atual técnico do Famalicão que está a ser acusado pelas jogadoras do Rio Ave -, mas de "outros".A ex-futebolista, que pendurou as chuteiras este verão, admite que nunca fez qualquer denúncia "por falta de provas", mas que vai agora fazê-lo."Com esta publicação hoje assumo publicamente que também eu já fui vítima de assédio sexual enquanto jogava futebol (não pelo Miguel, há outros…) e que até hoje não tomei as medidas necessárias por falta de provas, sob pena de ser julgada por difamação, mas ainda assim, agora mesmo farei uma denúncia", escreveu."Entretanto já se passaram umas horas e há reflexões que podem ou deveriam ter sido ser feitas. Como ex-atleta, sugiro a quem ainda está no ativo e faz desta modalidade a sua profissão ou um estilo de vida, que se orgulha do percurso como juntas fizemos crescer o futebol feminino, que possa repensar nos seus atos.Haverá quem concorde com o que digo, outras que não, mas neste tipo de casos a minha visão é esta: ficar calada ao ter conhecimento de causa de colegas que passam por estas situações é pactuar com quem exerce assédio!Não se pronunciar sobre o assunto, sabendo e tendo conhecimento real de provas, é também pactuar e dar asas a que histórias assim se repitam!Gosto de entender pessoas, gosto da parte do desenvolvimento pessoal, mas isto é algo que ainda hoje não consigo compreender. Há certamente necessidades inerentes de quem o faz e até de quem responde, claro, mas há limites!Apesar das mensagens de última hora serem de coragem, sei que não basta só isto para denunciar, é muitas vezes preciso provas, e essas às vezes podem ser apagadas, manipuladas, destorcidas! Mas acontecendo, pode ser que haja testemunhas: quem sabe a colega que viu, ouviu ou leu te possa ajudar…O meu desejo é que todas as meninas/ mulheres que têm o prazer de jogar futebol, possam fazê-lo sem opressão, manipulação, violência, invasão… o futebol deve ser o palco dos sonhos e não o inverso.'Informar a FPF de uma situação de assédio não tem diretamente uma implicação em termos de processo penal. Pode existir um processo penal paralelo a uma comunicação à federação responsável e às sanções desportivas que venham a ser aplicadas'.Com esta publicação hoje assumo publicamente que também eu já fui vítima de assédio sexual enquanto jogava futebol (não pelo Miguel, há outros…) e que até hoje não tomei as medidas necessárias por falta de provas, sob pena de ser julgada por difamação, mas ainda assim, agora mesmo farei uma denúncia."