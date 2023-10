Ex-selecionador das campeãs mundiais espanholas, Jorge Vilda vai agora orientar Marrocos

Jorge Vilda, treinador espanhol de 42 anos, foi esta quinta-feira oficializado como o novo selecionador da equipa feminina de Marrocos, num acordo válido para os próximos quatro anos. O anúncio surgiu através de um comunicado publicado no site da Real Federação Marroquina de Futebol.





"A Real Federação Marroquina de Futebol contratou o antigo selecionador espanhol, Jorge Vilda Rodríguez, para treinar a seleção nacional de futebol feminino no próximo estágio, sucedendo a Reynald Pedros, cujas funções cessaram, agradecendo-lhe o trabalho realizado durante a sua missão à frente da seleção nacional de futebol feminino, nomeadamente a qualificação para a segunda fase do Campeonato do Mundo. Jorge Vilda Rodríguez venceu a última edição do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino com a seleção espanhola, que foi disputada em igualdade de circunstâncias entre a Austrália e a Nova Zelândia", pode ler-se.

Depois de ter conquistado o último Mundial de futebol feminino à frente da equipa técnica de Espanha, Jorge Vilda foi demitido do cargo de selecionador na sequência do 'caso Rubiales', tendo inclusive sido investigado por coação a Jenni Hermoso, jogadora que esteve, a par do ex-presidente da RFEF, Luis Rubiales, no centro de toda esta polémica que ainda dura nos dias que correm.

"Estou tão bem quanto posso estar depois de sermos campeões do mundo, depois de ter o contrato renovado e depois de hoje ter sido demitido creio que injustamente. [...] Depois de tudo o que consegui, de deixar a pele como mais um trabalhador, tenho a consciência tranquila. Dei tudo e não entendo, não vejo a minha demissão como merecida. [...] Via-me com força e vontade de disputar uma Liga das Nações, uns Jogos Olímpicos. Isso motiva-me muito como treinador", disse na altura o treinador, em entrevista ao 'El Larguero' da rádio Cadena SER, momentos após saber que estava afastado do cargo de selecionador.