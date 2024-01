Ex-sportinguista Chandra Davidson vai reforçar o Benfica

Aí está a primeira contratação do Benfica para a equipa feminina neste mercado de inverno: Chandra Davidson. Ao queconseguiu apurar, o acordo entre as partes está iminente, faltando apenas acertar alguns detalhes para que a jogadora possa rubricar o contrato.Aos 25 anos, a avançada canadiana prepara-se agora para vestir a camisola dos encarnados, depois de já ter representado o Sporting durante duas temporadas, nas quais apontou 21 golos em 53 jogos. Esta época, a ponta-de-lança esteve a jogar na Holanda, ao serviço do Fortuna Sittard, tendo marcado 2 golos em apenas 11 jogos.Ao que tudo indica, a oficialização do acordo deverá ser formalizada ainda antes do jogo da Liga dos Campeões frente ao Rosengard, agendado para quinta-feira às 17h45.