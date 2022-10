Famalicão desconhece factos sobre festa sexual e garante que denúncia "não tem fundamento"

O Famalicão não tem conhecimento de qualquer festa de cariz sexual. Segundo explicou fonte do clube a, a denúncia feita à FPF, que falava em várias jogadoras e elementos da equipa técnica envolvidos, num episódio de 2021/22, "não tem fundamento", uma vez que há vários detalhes que não fazem sentido.Em primeiro lugar, explicou a mesma fonte, as atletas que transitaram para a presente temporada não têm conhecimento de qualquer situação semelhante. Por outro lado, o emblema minhoto não foi ainda notificado de qualquer investigação em curso.Por essas razões, e ainda de acordo com a mesma fonte, o clube encara com alguma estranheza esta história.