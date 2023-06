Famalicão recebe 24 mil euros pela vitória na Taça de Portugal feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão vai receber 24 mil euros pela conquista da Taça de Portugal feminina, uma verba atribuída pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e que se insere num valor global para os clubes superior a 300 mil euros.

"Trata-se de uma medida adicional de apoio ao futebol feminino no valor global de 313.500 euros distribuídos pelos clubes que disputaram a Taça de Portugal e de acordo com as fases da prova que atingiram", especifica a FPF.

O Famalicão, que conquistou o troféu, com uma vitória na final por 2-0, é o clube que mais recebe, seguido do finalista vencido Sporting de Braga, que encaixará 21.500 euros.

A FPF adianta que "todos os clubes que participaram na Taça de Portugal, desde a pré-eliminatória à final, têm um valor associado à fase que alcançaram".