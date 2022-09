Famalicão suspende Miguel Afonso após acusações de assédio sexual

O Famalicão emitiu esta sexta-feira um comunicado onde revela que Miguel Afonso, treinador da equipa feminina, foi suspenso de funções "por mútuo acordo e com efeitos imediatos", até que "a verdade dos factos seja apurada".Recorde-se que o técnico foi acusado de assédio sexual por jogadoras do Rio Ave, clube que treinou anteriormente.O Conselho de Disciplina da federação, entretanto, abriu um inquérito."O Futebol Clube Famalicão, com o interesse máximo de salvaguardar os seus valores, as suas pessoas e o seu emblema, vem comunicar, face aos acontecimentos ocorridos no dia de ontem, a suspensão de funções, por mútuo acordo e com efeitos imediatos, do treinador Miguel Afonso até que a verdade dos factos seja apurada.De momento, assumirá as funções de treinador principal, de forma interina, o técnico Renato Lobo e restante equipa técnica. O Futebol Clube Famalicão renova que não se revê em nenhuma atitude de teor abusivo ou de desigualdade de género, seguindo o seu caminho assente nos valores em que acredita e com o objetivo único de dignificar cada vez mais este emblema.Mais uma vez o Futebol Clube Famalicão manifesta total disponibilidade a todas as partes envolvidas e às entidades competentes para coadjuvar no alcance da verdade."