Famalicão suspende Samuel Costa após denúncias de assédio sexual

O Famalicão anunciou este sábado a suspensão "por mútuo acordo e com efeitos imediatos" de Samuel Costa, diretor desportivo do futebol feminino, que também foi alvo de denúncias de assédio sexual.O Famalicão refere, em comunicado, que Samuel Costa fica suspenso até que a "verdade dos factos relativos ao processo instaurado ao mesmo pela Federação Portuguesa de Futebol sejam apurados"."O Famalicão refere, uma vez mais, que censurará e não admitirá qualquer atitude de teor abusivo ou de desigualdade de género, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para erradicar tais comportamentos", acrescenta e frisa: "Mantemos ainda a total disponibilidade a todas as partes envolvidas e às entidades competentes para coadjuvar no alcance da verdade".Esta decisão surge depois de na sexta-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter decidido instaurar um processo disciplinar contra Samuel Costa.Este é já o segundo caso de assédio no futebol feminino no espaço de poucas horas, depois de também Miguel Afonso, o atual técnico dos famalicenses, ter sido também denunciado por antigas jogadoras por si orientadas no Rio Ave.