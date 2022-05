Federação informa que ainda há bilhetes para final da Taça de Portugal feminina

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informa que ainda há bilhetes para a final da Taça de Portugal feminina, amanhã coloca frente a frente o Sporting e o Famalicão às 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras.Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheteiras dos clubes finalistas e do Estádio Nacional, esta sexta-feira e no dia de jogo.Recorde-se que a partida vai ter um cariz solidário e que a receita da venda de bilhetes, que têm preço único de um euro, irá reverter para a associação sem fins lucrativos Corações com Coroa.Antes da partida, na cerimónia de abertura, prevista para as 17h00, David Carreira e Nenny irão atuar ao vivo. Ao intervalo, um grupo de crianças, da academia Dance4Kids, assegurará a continuidade da animação, com um espetáculo de dança.