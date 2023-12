Fernando Gomes e as mudanças nas provas europeias femininas: «É uma oportunidade para as nossas equipas»

A UEFA anunciou ontem a criação de uma nova competição para clubes de futebol femininos, a ser disputada por 44 equipas, que ocupará uma segunda linha de importância e será uma espécie de Liga Europa. Para além desta mudança, o Comité Executivo decidiu reformular o atual formato da Liga dos Campeões a partir da temporada 2025/26, após uma reunião que decorreu em Hamburgo. Estas alterações deverão permitir a Portugal ter mais clubes nas competições europeias, já que para além do campeão nacional (acesso direto à fase de grupos), também o 2.º e 3.º classificado vão ter a possibilidade de disputar as fases preliminares.Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, aplaudiu as decisões da UEFA "com natural entusiasmo". "É um passo importante para o crescimento e afirmação do futebol feminino a nível europeu e consequentemente também em Portugal. A possibilidade de o nosso país ter mais equipas nas competições europeias é reflexo do trabalho que tem sido feito. É uma oportunidade para as nossas equipas enfrentarem adversários de alto nível e continuarem a evoluir. Acredito que esta nova competição irá contribuir para o aumento da competitividade e qualidade do jogo na nossa Liga", começou por referir o líder federativo, sublinhando: "Este é mais um passo para continuarmos gradualmente no caminho da profissionalização."