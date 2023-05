Fernando Gomes parabeniza Benfica: «Vitória acontece num ano de grande crescimento do futebol feminino»

Presente no Complexo Desportivo de Valadares, em Vila Nova de Gaia, para a entrega do troféu de campeão nacional à equipa feminina do Benfica, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, parabenizou a conquista das águias num ano de crescimento para o futebol feminino em Portugal."Felicito a equipa do Benfica, em nome da Federação Portuguesa de Futebol, pela conquista, este domingo, do terceiro título nacional consecutivo na Liga BPI. Uma vitória que acontece num ano de grande crescimento do futebol feminino, a que não é alheio o contributo do conjunto liderado pela treinadora Filipa Patão, a quem endereço também as minhas saudações desportivas, extensíveis a toda a equipa técnica, estrutura, adeptos e sócios do Benfica. Obrigado e parabéns", disse o dirigente, ao site oficial da FPF.O Benfica sagrou-se, este domingo, tricampeão nacional, depois de vencer no terreno do Valadares, por 2-1.