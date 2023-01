FIFA divulga lista de árbitras para o Mundial feminino sem portuguesas

A FIFA divulgou esta segunda-feira a lista de árbitras nomeadas para o campeonato do Mundo feminino, a decorrer de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia, que não inclui nenhuma portuguesa.

A lista inclui 33 árbitras, 55 assistentes e 19 elementos de vídeo, que pela primeira vez inclui juízes femininas, e foi, de acordo com a FIFA, escolhida "com base na qualidade demonstrada em torneios e competições internacionais nos últimos anos".

"Como sempre, o critério que usamos é 'qualidade em primeiro lugar' e os árbitros selecionados representam, em campo, o mais alto nível de arbitragem em todo o mundo", disse o presidente do Comité de Arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina.

O responsável recordou "o bem-sucedido Mundial de França", em 2019, em que "o alto padrão de arbitragem contribuiu significativamente para esse sucesso", e o objetivo para este ano "é repetir, com excelentes atuações".

Apesar de não contar com nenhuma árbitra portuguesa, o Mundial de 2023 pode ainda contar com seleção das quinas, envolvida nos playoff intercontinental, a decorrer em fevereiro, no qual serão atribuídas as últimas três vagas para o Mundial de 2023, e em cuja final Portugal vai defrontar o vencedor do encontro entre Tailândia e Camarões.