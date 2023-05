Filipa Patão: «A direção dá-nos todas as condições para sermos cada vez melhores»

O Benfica sagrou-se este domingo tricampeão nacional após vencer a equipa do Valadares Gaia por 2-0. Filipa Patão, treinadora das águias, admite que esta foi uma época "quase perfeita"."Foi uma temporada quase perfeita. Gostaríamos de ter atingido o objetivo do Jamor, mas infelizmente não foi possível. Não podemos retirar mérito a tudo o que as jogadoras fizeram ao longo da época. São três conquistas: Supertaça, Taça da Liga e tricampeonato, portanto mostrámos consistência, que fomos um justo vencedor", atirou a treinadora em declarações à Lusa.Ainda no mesmo momento, a treinadora enfatizou a "forte aposta" que a direção liderada por Rui Costa faz no futebol feminino. "O Benfica quer crescer, desenvolver todos os anos. Não gosta de estagnar, quer sempre ser melhor luta e trabalha para isso todos os dias. A direção sempre teve uma forte aposta e dá-nos todas as condições para sermos cada vez melhores, portanto não quero dizer que é um Benfica avassalador, é um Benfica em claro crescimento e desenvolvimento para atingir objetivos", revelou.E prosseguiu: "Um objetivo claro desde a criação desta equipa é termos uma hegemonia cada vez maior a nível nacional e começar a desenvolver, crescer e a ganhar a nível internacional. Isso vem com o tempo, o trabalho, a aposta e as condições que a direção nos tem dado e esperamos, no próximo ano, dar mais um passo na Europa."Filipa Patão salientou o papel e o "carinho" dos adeptos na conquista do tricampeonato. "Os adeptos não nos largam e é o mínimo devolvermos um bocadinho do carinho que temos aqui, no Norte. Eles são magníficos e querem viver connosco este momento e temos todo o prazer. O clube faz-se disto e, se nós jogamos e trabalhamos, é para eles", sublinhou.