Filipa Patão antevê 2024: «Vamos dar alegrias aos nossos adeptos»

A equipa feminina do Benfica regressou aos treinos no Benfica Campus e a treinadora Filipa Patão garantiu que as atletas "chegaram supermotivadas e ambiciosas para o que têm pela frente", depois de uma pausa para recarregar baterias."As jogadoras precisavam disto. Mais do que descansar fisicamente, é descansar mentalmente, até porque vamos ter um janeiro carregado de jogos importantes. Vamos ter vários meses decisivos daqui para a frente e era importante este recarregar de baterias para estarem preparadas", explicou.Sobre 2024 deixou uma certeza: "O que podemos prometer é capacidade de trabalho e de sacrifício para darmos alegrias aos nossos adeptos. São jogadoras que nunca viram a cara à luta, querem representar com dignidade esta camisola que envergam. Queremos fazer de tudo para conquistar títulos, fazer história. Com o grupo de trabalho que temos vamos dar alegrias aos nossos adeptos no novo ano de 2024."