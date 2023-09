Filipa Patão: «Benfica tem o objetivo claro de estar novamente na fase de grupos da Liga dos Campeões»

Loja do Benfica no Freeport registou grande afluência no dia da inauguração • Foto: Rui Minderico

Filipa Patão deixou esta sexta-feira a garantia de que a ambição do Benfica passa por chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina pela terceira vez. A treinadora das encarnadas considerou as cipriotas do Apollon Limassol – adversárias na segunda eliminatória de acesso – um adversário "histórico" na competição e recordou que têm existido algumas surpresas, mas assegura uma equipa confiante depois das goleadas sobre Cliftonville (8-1) e Riga (4-0) nas duas rondas anteriores."É um clube do Chipre que já esteve várias vezes nesta ronda da Liga dos Campeões, não é novidade para elas. É uma equipa que além de histórica na Champions vai criar problemas, porque é competente e até tem duas jogadoras portuguesas que tão bem conhecemos, a Carolina Beckert e a Joana Dantas. Esperamos um adversário complicado, mas temos feito ótimas prestações, por isso o Benfica tem o objetivo claro de estar novamente na fase de grupos da Liga dos Campeões", disse em declarações à margem da inauguração de uma loja do emblema da Luz no Freeport, em Alcochete."Nunca há favoritos nestes momentos, até porque temos vindo a assistir a várias surpresas, como a eliminação do Arsenal, e vamos vendo um equilíbrio cada vez maior entre os clubes normalmente não favoritos e os favoritos para estas fases. Vamos com muito respeito e atenção para esta ronda, porque queremos lá estar, mas confiantes porque sabemos que além de nos termos reforçado, as nossas jogadoras já não são inexperientes nestes contextos competitivos. Vamos ter dois grandes jogos, o último em nossa casa, onde esperamos fazer a festa", atirou.A treinadora das encarnadas assumiu ainda sentir-se orgulhosa pela convocatória de sete jogadoras para a estreia de Portugal na Liga das Nações – Catarina Amado, Ana Seiça, Carole Costa, Lúcia Alves, Andreia Faria, Andreia Norton e Kika Nazareth –, destacando a importância das chamadas: "É mais um momento que engrandece o nosso país e em que as nossas jogadoras portuguesas podem demonstrar o desenvolvimento do futebol feminino. Muito contente pelas jogadoras do Benfica que vão representar a Seleção Nacional e desejo a maior sorte a todas elas."Já acerca do arranque da Liga BPI, marcado para este domingo no terreno do Torreense, Filipa Patão espera uma temporada renhida... e assume que até prefere ter dificuldades nos jogos do que vencer sem contestação. "Vai ser com toda a certeza um campeonato competitivo e isso só engrandece a Liga BPI. Para nós será maravilhoso se em todos os jogos tivermos dificuldades a defrontar os adversários. Não gosto de resultados dilatados, gosto de um futebol que nos possa desafiar e obrigar a crescer, a mim como treinadora e a elas enquanto jogadoras. É isso que vai fazer o futebol jogado por mulheres em Portugal evoluir: saber que todos os jogos serão competitivos e espero que seja assim", concluiu.Quem também falou à comunicação social foi Andreia Faria, que admitiu a satisfação por estar de regresso à Seleção Nacional depois de ter falhado o Mundial no verão. "É sempre um orgulho estar presente em mais um momento de Seleção A e tenho de estar grata ao Benfica por tudo o que me tem proporcionado ao longo destes anos, por poder continuar a representar o clube da melhor forma. Representar a Seleção tem de ser uma alegria e estou muito contente", começou por dizer.A época iniciou-se da melhor forma, com a conquista da Supertaça diante do rival Sporting, mas a médio de 23 anos quer mais: "O objetivo no Benfica é sempre ganhar. Conseguimos arrancar a época com a Supertaça e é um bom indicador para fazermos uma ótima época, para arrancarmos com tudo e conseguirmos os 3 pontos com o Torreense no domingo", sublinhou. "O Benfica é um clube que nasceu para vencer e já estamos habituadas a isto. O nosso objetivo são os quatro títulos nacionais e é para isso que vamos lutar. Nada menos do que isso."Já Laís Araújo, uma das caras novas do Benfica para esta época e que apontou o penálti decisivo na Supertaça – "um momento muito especial" –, reforçou a ideia da companheira de equipa. "As nossas ambições para a temporada são as maiores possíveis. É uma responsabilidade muito grande representar o maior clube de Portugal e estamos aqui para vencer tudo o que tivermos pela frente a nível nacional e de Champions também. Queremos começar bem e fazer bons jogos, porque os benfiquistas gostam de ver bom futebol. Só a vitória não basta", lembrou.