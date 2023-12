Filipa Patão: «Dar os parabéns ao adversário por nos ter proporcionado este momento de futebol»

O Benfica assegurou esta sexta-feira o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal ao golear, por, o Freamunde.No final da partida, Filipa Patão deu os parabéns à formação que milita na 3.ª divisão pela forma como se bateram em campo. "Dar os parabéns ao adversário por nos ter proporcionado este momento de futebol e este jogo no Estádio do Freamunde. Para nós, é muito gratificante. De certeza que para o Freamunde foi um momento diferente, em que puderam disputar uma eliminatória da Taça de Portugal e se bateram muito bem. Parabéns à estrutura, à equipa e a todo o clube pela prestação", disse a técnica, segundo as declarações reproduzidas no site oficial do Benfica.Entretanto, a técnica comentou ainda a evolução que o futebol feminino tem tido em Portugal. "O caminho faz-se caminhando e parece-me a mim que estamos a dar bons passos. Devagar, sustentados, mas volto a repetir: que estejam mais entidades envolvidas no crescimento da modalidade e que possam aprovar a situação para todos evoluirmos."