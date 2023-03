Filipa Patão destaca a "mudança de paradigma" provocada pelo Benfica no futebol feminino

A treinadora da equipa de futebol feminino do Benfica, Filipa Patão, destacou esta sexta-feira a "mudança de paradigma" provocada pelas águias na modalidade, em função do profissionalismo que atualmente apresenta em várias áreas.

"Aproveito para bater num ponto, que é a mudança de paradigma desde que o Benfica entrou no feminino, a forma como se vê cada vez mais profissional a parte do futebol feminino, as várias pessoas de vários departamentos a trabalhar", enalteceu a treinadora.

Filipa Patão insistiu na importância de valorizar as condições proporcionadas pelo emblema da Luz, que permitiram à equipa que comanda chegar a uma época sem derrotas até só momento nas provas nacionais.

"Só tenho de agradecer as oportunidades e a aposta que o Benfica faz no feminino", reconheceu, no decorrer da antevisão à receção ao Sporting, que terá lugar este domingo no Estádio da Luz, em Lisboa.

Na antevisão do dérbi, que pode deixar o Benfica muito perto conquistar o título nacional pela terceira vez consecutiva, a conferência realizada no estádio do clube encarnado contou também com a jogadora Cloé Lacasse.

A canadiana alinhou por um discurso semelhante, de reconhecimento às condições de trabalho que encontra no Benfica.

"A equipa parecer ter alterado a cultura do futebol feminino em Portugal. Tiramos um grande orgulho disso", reiterou.

Filipa Patão e Cloé Lacasse mencionaram ainda a importância da capitã de equipa, Pauleta, que na passada semana contraiu uma grave lesão no joelho e deu por terminada a época de forma precoce.

"A Pauleta não está connosco no campo, mas está na nossa retaguarda e é isso que também carregamos. Sabemos que temos uma responsabilidade maior agora, queremos deixar a Pauleta orgulhosa mesmo estando de fora", prometeu Cloé Lacasse, confiante.

O Benfica recebe o Sporting em jogo pela 17.ª jornada do campeonato nacional de futebol feminino no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 16 horas de domingo.