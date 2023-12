Filipa Patão e a receção ao E. Frankfurt: «Mentalidade e capacidade do Benfica estão a mudar»

O Benfica recebe esta quarta-feira o Eintracht Frankfurt para a 3.ª jornada do grupo A da Liga dos Campeões. A partida será jogada no Estádio da Luz, às 20 horas, naquela que será a estreia das águias no palco principal do clube em duelos internacionais e esta terça-feira, a treinadora do Benfica, Filipa Patão, falou aos jornalistas na antevisão ao encontro com a turma alemã."Os favoritismos ficam sempre cá fora. Quando se entra em campo as equipas começam do zero e ambas têm hipótese de pontuar e conseguir o seu objetivo. Ambas têm 3 pontos, precisam de ganhar e vai ser uma luta muito interessante. É uma equipa bastante competente, nós também. Independentemente da questão ranking, ambas ambicionamos chegar mais longe na Liga dos Campeões. Os rankings ficam lá fora. A partir do momento em que entrámos dentro de campo, deixa de contar e de existir. Só irá contar aquilo que fazemos dentro de campo e qual a equipa que vai conseguir entrar melhor, ter uma ideia de jogo melhor e pô-la em prática. Muitas vezes nem é pela ideia, mas se conseguimos concretizar e superiorizar. Não vai ser o ranking, acho que vai ser aquilo que se vai efetivar dentro de campo.""Já no ano passado defrontámos equipa alemã de renome, o Bayern. Não pontuámos, ao contrario do ano anterior, em que conseguimos o empate, mas tivemos um jogo em casa que acabou por não cair para o nosso lado, mas estivemos a ganhar por 2-0. O futebol português evoluiu muito, Benfica tem evoluído muito, mas desengane-se quem acha que o Frankfurt é uma equipa com menos valências que o Bayern, porque não é. E está a mostrar isso na liga alemã [3.º lugar]. É uma equipa mais vertical que o Bayern, consegue ter jogadoras muito competentes no seu modelo de jogo. Não quer dizer que tenhamos de ter receio e que nos inferiorizemos. Só nos dá mais responsabilidade para encarar o desafio e dar o tal passo à frente que precisamos. O que sentimos, principalmente no ano passado, é que faltou sempre um danoninho, faltou sempre qualquer coisa. Tem-se sentido isso no futebol português feminino, mesmo na Seleção, parece que falta sempre aquele poste, aquele pedacinho... As equipas estão cada vez mais a mostrar que têm capacidade, agora falta dar o passo final. Nos momentos decisivos, não sermos só competitivos, conseguirmos pontuar e ganhar. No futebol é isso. Não podemos lutar uma vida inteira para ser competitivos, temos de lutar para pontuar ou vencer desafios que nos fazem estar entre as melhores equipas. É esse o nosso objetivo e é desta forma que vamos encarar o jogo. Sabemos valência do adversário mas também a nossa.""Nem é por ser da Liga dos Campeões, é por ser no Estádio da Luz. Sabemos a grandeza deste estádio e desta casa. Todos os jogos que nos proporcionarem aqui, estaremos eternamente gratas por essas oportunidades e vamos fazer sempre por merecê-las. Vai ser mais uma vez especial. É importante ser numa Champions, pois passamos uma mensagem para fora, de que há uma grande aposta do Benfica. Desde já agradeço ao presidente e direção por proporcionarem mais uma vez jogar na Luz, num momento competitivo muito importante e no qual podemos mais uma vez fazer história. Só tenho a agradecer estas oportunidades maravilhosas que nos dão. E já agora deixar também uma mensagem para os que comparecerem, um muito obrigado. Sejam eles quantos e quem forem, aqueles que vierem serão muito bem-vindos e vão assistir a um grande jogo de futebol.""Todos os anos evoluímos. Vejo muito pela forma como quem está de fora olha para um jogo. No ano passado defrontámos o Rosengard e toda a gente ficou eufórica porque conseguimos ganhar ao Rosengard em casa por 1-0 e fora por um resultado mais volumoso (1-3) e lembro-me que foi uma euforia. Agora ganhamos 1-0 e já não é só a euforia, já é ‘o Benfica podia ter dilatado a vantagem’, ‘podia ter ganho de forma mais confortável’… São pequenos sinais de que realmente já olham para o Benfica de outra forma, tanto dentro como fora. Nós abordámos e falámos do jogo com o Rosengard, realmente poderíamos ter feito muito melhor, poderíamos ter ganho por mais. A mentalidade e a capacidade que temos de abordar este tipo de jogos estão a mudar. Contra o Frankfurt, a mentalidade é a igual à que levávamos contra o Bayern, mas com mais uns pozinhos de motivação e confiança para aquilo que é possível fazer. Isso tem a ver com o desenvolvimento do futebol feminino português e do Benfica. Não somos a mesma equipa do ano passado, não só porque não temos as mesmas intervenientes, mas porque temos mais um ano de estímulo em cima, de aprendizagem dentro do nosso modelo e daquilo que queremos para as atletas. E vou buscar o que Michael Jordan disse em tempos, que não era por falhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cestos, que ia deixar de tentar. Isso era a pior coisa que ele podia fazer. Não é por perdermos 1, 2, 3, não é por ficarmos aquém ou quase lá, que vamos desistir. Vai dar-nos bagagem para continuarmos a tentar encestar e tenho a certeza de que muito em breve, pelo trabalho que elas têm desenvolvido, que o cesto vai aparecer. Neste caso, o golo vai aparecer, e vamos conseguir ser felizes. Todos nós, pois isto é um trabalho não só do Benfica, mas de todos os portugueses e todos os que estão envolvidos no futebol feminino.""Dão sempre, como é óbvio. Conhecem perfeitamente as equipas alemãs, a forma de jogar… Mas acho que a grande ajuda que vão dar vai ser dentro de campo. Aí é que precisamos que estejam no seu máximo e tenho a certeza que, mais uma vez, não nos irão defraudar.""Sou sincera. Sou competitiva, mas nestes momentos gosto mesmo muito de provar que a nossa equipa está mesmo muito melhor e muito bem preparada. Não posso, nunca, preferir ganhar jogos contra equipas que não se apresentem no seu máximo. Prefiro não ser feliz mas ter a certeza que estou a defrontar as melhores, a crescer e a fazer história contra as melhores. Quero mesmo que o Frankfurt venha na máxima força, que todas as jogadoras estejam disponíveis."