Filipa Patão e a Supertaça entre Benfica e Sporting: «Poderá haver algumas surpresas»

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, defendeu esta segunda-feira que "não há favoritos" para a final da Supertaça feminina de futebol entre as encarnadas e o Sporting, que se joga na quarta-feira, em Aveiro."Eu não gosto de apontar favoritos em competições destas, em finais de taças. Claro que temos sempre uma equipa ou outra que poderá estar num momento da época melhor que outra equipa. E ainda assim não quer dizer que seja favorita", disse.

A final da Supertaça feminina de futebol entre os dois rivais lisboetas está marcada para as 19:45 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Aveiro. "Temos imensos casos de equipas, seja no feminino ou masculino, que até são as equipas que estão mais bem classificadas na época, ou que se apresentam melhor naquela altura, e, no entanto, naquela final daquela competição há uma surpresa", acrescentou a treinadora do Benfica, em conferência de imprensa de antevisão do encontro, realizada no Centro de Estágio do Benfica, no Seixal.

Para Filipa Patão, as equipas do Benfica e do Sporting têm ambas as suas valências, e as suas partes menos boas, e a vitória acabará por sorrir ao conjunto que for mais competente e cometer menos erros durante a partida. "O Sporting tem as suas valências, tem também as suas partes menos boas. Nós também temos as nossas valências e as nossas partes menos boas. Acredito que vai sair vencedora a equipa que for mais competente em todos os momentos do jogo, a equipa que cometer menos erros, porque, acima de tudo, o futebol é feito disso. É feito de sermos eficientes ou não, cometermos mais erros ou não, e o adversário tirar proveito disso", frisou.

A treinadora acredita que, nesta fase da época, "poderá haver algumas surpresas". "Eu costumo dizer que não há grandes surpresas, porque as equipas já se conhecem muito bem, mas, no início da época, num arranque de época, é possível haver ali uma ou outra nuance, uma ou outra estratégia diferente para abordar aquele jogo, que poderá trazer outras coisas", advertiu.

Confrontada com o maior número de jogos disputados pelas suas jogadoras, Filipa Patão disse que prefere ter mais jogos por estar a disputar o acesso à Liga dos Campeões, mas afirmou-se convicta de que a equipa encarnada tem todas as condições para fazer uma boa recuperação depois dos encontros e para se apresentar nas melhores condições físicas frente ao Sporting.

A técnica deixou ainda um apelo à presença do público na final da Supertaça, em Aveiro, por acreditar que as duas equipas têm condições para proporcionar um bom espetáculo. "Temos os ingredientes certos para termos um excelente jogo. Acredito que vai ser um Sporting que se vai apresentar na máxima força, e um Benfica que também quererá apresentar-se na máxima força", sublinhou.

Na conferência de imprensa marcou também presença a jovem jogadora do Benfica Andreia Faria, que também deixou um apelo à presença do público no jogo de quarta-feira. "Toda a gente gosta de assistir a finais e nós vamos promover ali um bom espetáculo para o futebol feminino, trazer o maior número possível de pessoas e mesmo pessoas que, se calhar, não são tão assíduas nos estádios", disse.

Sobre o jogo, Andreia Faria lembrou que as duas equipas se conhecem muito bem e disse que o Benfica, acima de tudo, "terá de se preocupar com o processo de jogo do Sporting, com eventuais mudanças na equipa 'leonina' e [em] dar tudo para praticar bom futebol e vencer a Supertaça".