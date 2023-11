Filipa Patão e a vitória sobre o Rosengard: «Este jogo era decisivo para manter-nos na luta»

Filipa Patão salientou a importância da vitória (1-0) conseguida esta quarta-feira pelo Benfica na receção às suecas do Rosengard, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

"Faltou-nos alguma velocidade no jogo. Estes são jogos em que temos de ser mais rápidas a definir e foi isso que procurámos alterar no intervalo. Depois do golo tivemos alguns momentos em que deveríamos ter acalmado um pouco mais o ritmo, e por isso é que fizemos uma alteração tática. Nessa altura, podíamos ter feito o 2-0 e tranquilizar mais a equipa, mas não o fizemos", comentou a técnica das encarnadas, em declarações à BTV.





"Precisávamos de receber o Eintracht Frankfurt em igualdade pontual. Assim, vamos recebê-los em nossa casa podendo chegar ao 2.º lugar, e isso era importantíssimo. Este jogo era decisivo para manter-nos na luta. Todos os pontos serão importantes para chegarmos ao lugar que desejamos.""Sem dúvida, foram incríveis numa quarta-feira, dia de trabalho, e com o frio que está. É o que nos aquece a alma e faz com que sejamos mais trabalhadoras e lutadoras. No fim de semana, no domingo, será novamente importantíssimo [a presença dos adeptos], e peço aos que possam que venham apoiar a equipa. A equipa tem estado irrepreensível. Domingo? É recuperar e apresentar-nos na máxima força", terminou.