Filipa Patão e o 5-0 ao Sporting: «Não estou completamente contente»

Filipa Patão (treinadora do Benfica, analisou as incidências da goleada das águias (5-0) ao Sporting que valeu o apuramento na Taça de Portugal de futebol feminino."Mais uma vez, voltámos a mostrar que conseguimos compor este estádio e que temos adeptos do futebol que nos acompanham e vêm ver este espetáculo. Muito obrigado a todos os que se deslocaram e nos vieram ver. Um agradecimento à direção e ao presidente por nos ter dado este momento especial de podermos novamente estar a disputar aqui o jogo. Não podia ter corrido melhor para nós. A primeira parte acaba por sentenciar o jogo, dominámos em todos os momentos e não me lembro de um remate à baliza do Sporting. Fez logo a diferença e, a partir daí, foi colocar o que elas sabem dentro de campo, com os nossos princípios. Criámos muitos problemas ao Sporting e o resultado foi dilatando. A segunda parte foi de gestão das jogadoras e nossa. Na quarta-feira, vamos ter novamente um jogo intenso e muito disputado e é normal os índices baixarem um pouco. Não estou completamente contente, pois sei que conseguíamos uma segunda parte mais consistente, mas é trabalhar sobre isso", evidenciou."Falta-me muita coisa no Benfica ainda. Falta também passarmos aos 'quartos' da Liga dos Campeões. Subir a escadaria do Jamor é um sonho, mas ainda falta para estarmos lá em cima a levantar a Taça. Os adversários são competentes e vão criar-nos problemas nos próximos jogos."