Filipa Patão e o apuramento do Benfica: «Queremos levar para Portugal a esperança de que é possível fazer mais»

Filipa Patão estava naturalmente muito feliz com o histórico apuramento do Benfica para os quartos de final da Liga dos Campeões feminina após o empate (2-2) em casa das suecas do Rosengard e da vitória por 2-0 do Barcelona sobre o Eintracht Frankfurt. A treinadora das águias voltou a recordar todo o percurso das águias na competição e realçou que esta é uma vitória não apenas do emblema da Luz, mas também do futebol feminino português."Gostaríamos de ter garantido [o apuramento] em campo, era esse o nosso objetivo e fica um bocadinho aquele sabor agridoce, mas não podemos desvalorizar o que fizemos até agora. Se tivemos condições de assistir ao jogo do Barça e saber que o empate bastava, é fruto do nosso trabalho e do que fomos conquistando ao longo da fase de grupos. Estamos felizes, sabemos da responsabilidade e mérito que existe neste grupo e o projeto para chegar até aqui, mas sabíamos que, mais do que uns quartos de final, queremos levar para Portugal a esperança de que é possível fazer mais, não colocar limites a nós próprias e ao que o futebol feminino português consegue fazer. Queremos continuar a fazer história e não colocar limites a nós próprias", começou por dizer, em conferência de imprensa."Vamos desfrutar deste momento, desta vitória, daquilo que conquistámos e penso que Portugal tem de desfrutar connosco. Não é uma luta só nossa, é uma luta de muitas mulheres, de muitos diretores desportivos, staff e treinadores que decidiram apostar no futebol feminino e desenvolvê-lo, ede muita gente dentro do Benfica que fez um grande esforço para que este projeto fosse possível. Temos tempo amanhã para pensar já nos próximos objetivos, não queremos ficar por aqui, e queremos continuar a fazer história, lutar por isso, mas temos de usufruir, dar mérito a estas jogadoras e ao clube pelo que conseguimos fazer. Não seria justo falar do amanhã quando hoje é um dia tão especial", sublinhou.Sobre o jogo da última jornada, contra o Barcelona, Filipa Patão garantiu que a sua equipa vai dar luta: "Com toda a certeza não vai ser um jogo de festa. Somos uma equipa extremamente competitiva e não gostamos de vender vitórias fáceis, muito pelo contrário. O Barcelona, se quiser ganhar na nossa casa, vai ter de trabalhar muito, porque vamos dar muita luta. Queremos mostrar o porquê de estarmos nos quartos de final da Liga dos Campeões e não vai ser um jogo para cumprir calendário, mas para demonstrarmos a nossa evolução. Vai ser muito difícil como são todos os jogos com o Barça, mas as jogadoras vão vender muito caro qualquer ponto que o Barça queira fazer em nossa casa."A técnica das encarnadas revelou também que o presidente Rui Costa já ligou à equipa para dar os parabéns pela façanha histórica. "Já mandou a sua mensagem, sim. Muito obrigada ao senhor presidente por todo o apoio que tem dado, pela aposta no futebol feminino, por acreditar e ter a coragem de apostar. A nossa ida para o Seixal foi mais um passo muito grande, com cada vez mais condições para as jogadoras trabalharem e poderem ser melhores. Devemos isso a toda a estrutura, que está a trabalhar afincadamente todos os dias para termos melhores condições. Demonstrou apoio e é tão ambicioso como nós. Queremos sempre mais e essa é a palavra de ordem. Não é por acaso que uma das suas grandes frases é que no Sport Lisboa e Benfica não há créditos, e não há créditos desta conquista. Agora é pensar mais à frente, tentar fazer melhor e mais", concluiu.