Filipa Patão: «É obrigatório pensar num jogo de cada vez»

Sobre uma eventual gestão do grupo a pensar no encontro com o Sporting, Filipa Patão explicou que "a gestão começou a ser feita na pré-época" para "ter sempre todas as jogadras aptas". "Felizmente temos um plantel bastante competitivo. A gestão, a partir daí, é fácil. Todas estão preparadas e motivadas e, depois, cabe à equipa técnica decidir no momento o que será melhor para a equipa. Não é uma gestão difícil no sentido de não ter jogadoras aptas. Quando muito, é difícil escolher entre tantas que se encontram bem para entrar no 11 inicial", concluiu.

Ainda tendo o dérbi como pano de fundo, a treinadora Filipa Patão vincou esta terça-feira, na antevisão ao jogo com o Rosengard (Grupo A da Liga dos Campeões feminina), que "é obrigatório pensar num jogo de cada vez" e lembrou que se a equipa ceder à tentação de "pensar em dois jogos de cada vez, com certeza que as coisas não vão correr bem". "Temos isso muito claro na nossa cabeça, pensamos jogo a jogo, objetivo a objetivo e só assim é possível sermos consistentes como temos sido", apontou.