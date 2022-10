Filipa Patão: «É a imaturidade dos momentos, de tanto querermos ganhar que acabámos por nos desposicionar»

Filipa Patão, treinadora do Benfica, analisou a derrota das águias (2-3) no Seixal, diante do Bayern Munique, consumada já nos descontos e depois das encarnadas terem estado a vencer por 2-0.





"A cara de quem ganha nunca é a mesma de quem perde. Mas o que custa é ver uma equipa que está pelo segundo ano consecutivo na fase de grupos da Liga dos Campeões, custa vê-la perder desta forma. Pelo esforço, dedicação e sofrimento após a derrota em Barcelona, que doeu a todos, e pela forma como reagiram e deram esta resposta que ninguém estava à espera", começou por referir após o fim do encontro, fazendo a ligação do jogo da segunda jornada à goleada imposta (9-0) pelo Barcelona na primeira ronda.

"Não vamos ser cínicos, já toda a gente pensava que esta era uma equipa que ia fazer tudo para não sofrer outra goleada, mas elas mostraram uma fibra e uma capacidade de resiliência enormes. Custa por elas, por nós, pelo Benfica, porque não merecíamos, de todo, sair com este resultado. Agora é levantar a cabeça, ver os detalhes que falharam e corrigir já no próximo jogo", vincou Patão.



Explicação para a reviravolta?

"Elas sentiram que estavam por cima do jogo, de tal forma que, depois do golo do empate, fomos nós que tivemos as primeiras oportunidades. Elas sentiram isso. Tivemos a grande penalidade, que falhámos, e isso ainda nos fez acreditar mais. É a imaturidade dos momentos, de tanto querermos ganhar que acabámos por nos desposicionar. Temos de perceber que quando não conseguimos ganhar, também não podemos perder. Mas essa é a tal maturidade que elas só vão ganhar estando aqui e competindo a este nível. É normal que, sentindo que podiam fazer o 3-2, se balanceassem para a frente, mas temos de saber gerir os momentos".