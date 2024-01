Filipa Patão: «Fizemos aquilo que nos competia»

Filipa Patão estava naturalmente satisfeita com a vitória do Benfica na 1.ª mão das meias-finais da Taça da Liga feminina . Após o encontro, a técnica encarnada enalteceu que as suas jogadoras fizeram aquilo a que se tinham proposto, mas deixa claro que ainda nada está decidido."Fizemos aquilo que nos competia, que era ganhar o jogo com um resultado que nos pudesse descansar um bocadinho para a segunda mão. Isso não é equivalente a desleixo nem a tirarmos o pé do acelerador, até porque vamos querer continuar a ganhar na segunda mão, fazer um bom jogo, respeitar a competição e, acima de tudo, respeitar o Valadares Gaia, porque é um adversário difícil que dá sempre trabalho aos adversários para o conseguir desmontar. Correu bem, fizemos um jogo competente e agora é pensar já no próximo domingo, temos um jogo com o Racing Power, também difícil, e agora é recuperar, recarregar energias e trabalhar para esse desafio", disse.Além de gerir, foi também para dar minutos a outras jogadoras que precisam deles, mostrar que também contamos com elas e precisamos que continuem com um volume de jogo bom para nos continuarem a ajudar. Temos várias opções e é importante que todas elas tenham minutos e se consigam sentir preparadas para ajudar a equipa quando for necessário.É uma jogadora que vamos perder como já perdemos várias outras ao longo da época. Faz parte do futebol, do contexto competitivo e por isso mesmo é que temos um plantel recheado de boas jogadoras. Temos pena de perder a Kika [por lesão], mas vamos ter outras jogadoras. Costumo dizer que o azar de umas é a oportunidade e a sorte de outras. Esperamos que ela recupere bem e rápido, mas, acima de tudo, continuarmos a fazer o trabalho que estamos a fazer, que, felizmente, depende do coletivo e não do individual".