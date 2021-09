Filipa Patão: «Golo a abrir a 2.ª parte deu cabo da equipa emocionalmente»

Filipa Patão reconheceu que o Benfica cometeu alguns erros, após a goleada (5-1) sofrida diante do Sporting na 2.ª jornada da Liga BPI, mas lembrou que é a mesma equipa que conquistou o campeonato na época passada e, já esta época, assegurou a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões.





"Sem desculpas mas é o futebol. Somos a mesma equipa que passou à fase de grupos da Champions e a que ganhou o campeonato. Simplesmente a estratégia não foi bem conseguida pelas jogadoras e tivemos uma pontinha de azar. A primeira oportunidade de golo é nossa, se essa entra o jogo era diferente. Cometemos erros ao nível posicional da pressão e deitou abaixo a estratégia. Sabiamos que se queremos tentar novas rotinas para a época é aqui que o podemos fazer. O terceiro golo a abrir a 2.ª parte deu cabo da equipa emocionalmente e começamos a cometer erros. É o futebol. Tivemos diversas situações, mas não fizemos golo. É olhar para o que foi mal feito e trabalhar", começou por dizer a treinadora do Benfica, ao Canal 11.Já sobre a lesão de Catarina Amado, que teve de sair de maca após um choque com Marta Ferreira em cima do intervalo, a técnica das encarnadas não adiantou muitas informações."Ainda não sei nada. Vou procurar saber como está. Presumo que se não temos notícias é porque, com certeza, vai recuperar bem. Deixar uma palavra de coragem pelo momento que atravessa e esperamos que esteja de volta rapidamente", afirmou.Quem também falou ao microfone do Canal 11 foi Pauleta. A capitã das águias realçou a boa entrada da equipa no jogo, mas considerou que o terceiro golo do Sporting a abrir a segunda parte foi decisivo."Entrámos bem no jogo e tivemos uma grande oportunidade logo no início do jogo. Estivemos bem, mas sofremos o golo e reagimos bem, conseguimos recompor-nos, mas sofremos o penálti. Tirou-nos do jogo. Depois do golo na 2.ª parte foi remar contra a corrente. Não fizemos um mau jogo, mas falhámos onde não devíamos: na nossa área e na área delas", lamentou, para depois deixar uma mensagem à equipa."Descansar o corpo porque fisicamente temos muitos jogo e refletir sobre o que fizemos e o que podemos fazer dentro de campo. É importante refletir e alcançarmos as nossas vitórias", concluiu.