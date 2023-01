Filipa Patão: «Independentemente de ganharmos seis jogos ao Sporting, isso não garante vitórias nos próximos jogos»

Filipa Patão (treinadora do Benfica, abordou a goleada (4-1) ao Sporting, a contar para a 1ª mão da meia-final da Taça da Liga, disputada no Seixal."As jogadoras não se deslumbraram com o resultado que tivemos na Taça de Portugal. Sabiam que tinham de trabalhar bem e estar muito concentradas para fazer novamente um bom resultado e deixar a eliminatória resolvida o máximo possível. Ainda falta um jogo, mas estamos bem lançados com uma vantagem de 4-1. E elas sabiam que era necessário manter esse foco, concentração, não cair em deslumbramentos, porque tínhamos de trabalhar muito e bem para conseguir ganhar novamente ao Sporting. Independentemente de eliminarmos o Sporting nestas fases, de deixarmos para trás um rival, não deixam de haver novos adversários, outros adversários que nos vão criar problemas diferentes e que vão ser, com toda a certeza, muito competentes na estratégia e na tarefa que vão desempenhar. E nós temos novamente de estar na máxima força, trabalhar bem, porque o passado não ganha jogos. Independentemente de ganharmos seis jogos ao Sporting, isso não garante vitórias nos próximos jogos, portanto é com esse foco que vamos para lá", resumiu.