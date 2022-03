Filipa Patão: «Não conseguimos materializar em golos»

Filipa Patão, treinadora do Benfica, lamentou a derrota com o Sp. Braga nos penáltis , na final da Taça da Liga feminina."Estamos tristes. Jogo excelente entre duas excelentes equipas. Caiu nos penáltis para o Sp. Braga. Dar os parabéns às jogadoras do Benfica, deram tudo para não chegar a essa fase do jogo. Agradecer o forte apoio que tivemos aqui. Os nosso adeptos foram irrepreensíveis. E se estamos assim é por não lhes conseguir dar esta vitória. Sentimento de frustração. Não conseguimos marcar o golo que precisávamos. Agora é pensar, refletir e focar inteiramente no principal objetivo, que é o campeonato", começou por dizer, ao Canal 11."Como será o próximo Jogo? Prepara-se, sabendo que são jogadoras do Benfica. E têm de ter a noção que têm de entrar em campo sempre para ganhar. Uma final é uma final, há dois vencedores possíveis. Não conseguimos materializar em golos. Tivemos os adeptos a aplaudir de pé e a pedir para o Benfica ser campeão. Eles merecem e o clube merece que lutemos por esse grande objetivo de sermos campeãs", acrescentou Filipa Patão.