Filipa Patão: «Não consigo deixar de pensar no golo da desgraçada da Lucy Bronze»

Os órgãos sociais do Benfica estiveram representados ao mais alto nível no Seixal, com o presidente Rui Costa e o líder da Mesa da Assembleia Geral, Fernando Seara, a assistirem ao empate (4-4) das encarnadas frente ao Barcelona. Um resultado que acaba por saber a pouco e a prova disso, reconheceu Filipa Patão, é que as águias não terminaram "a pensar nas coisas boas" que fizeram, mas sim em "se aquela bola não tivesse entrado".

"Não consigo focar-me nessa parte histórica de travar o Barcelona. Só consigo focar-me em que podíamos ter feito mais. Não consigo deixar de pensar no golo da desgraçada da Lucy Bronze, salvo seja. Mas há que dar mérito a esta equipa", reconheceu a treinadora. Mesmo em cima dos 90’, Christy Ucheibe, muito queixosa, foi rendida por Matilde Silva, mas Filipa Patão ainda desconhecia a gravidade da lesão da nigeriana. "Terá de fazer exames para avaliar, vamos ficar a torcer para que não seja nada de grave."