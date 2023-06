Filipa Patão: «Não vamos ser nós a pedir, por favor, ao FC Porto para entrar no futebol sénior»

Filipa Patão, treinadora da equipa de futebol feminino e tricampeã nacional, alerta para a necessidade do muito trabalho que ainda há por fazer na área."Fico um bocadinho triste por ver que temos tantas condições, as coisas estão a caminhar para sítios tão bons no que toca ao desenvolvimento do futebol feminino, mas depois pecamos e esquecemo-nos de tantos pormenores que são pormenores que podem fazer tanta diferença, seja apoios, relvados, campos ou infraestruturas. Se não conseguimos que as estruturas que estão à volta deem o exemplo, como é que queremos exigir que as jogadoras sejam profissionais? Ainda falta muita profissionalização da nossa Liga e pode fazer-se um bocadinho mais, procurar investir mais na jogadora, nas condições, na competitividade da Liga (...). Já demos um salto bom, sim, mas sinto que ainda é muito à base de alguns clubes que investiram por si", afirmou em entrevista ao Expresso.Questionada sobre se o FC Porto faz falta ao futebol feminino sénior, Filipa Patão é clara: "Fazem falta todos os clubes que possam trazer um aporte ao feminino a nível de condições, de estrutura, de mentalidade, de adeptos, e que têm um impacto social grande. Agora não vamos ser nós a pedir, por favor, para o FC Porto entrar ou para outro clube qualquer entrar".