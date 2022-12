Filipa Patão: «Quem não viu o jogo e vê um resultado de 6-2 acha que não foi minimamente disputado»

Apesar do resultado desnivelado (), Filipa Patão mostrou-se satisfeita com o que as suas jogadoras conseguiram fazer na noite desta quinta-feira frente ao Barcelona, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina."Quem não viu o jogo e vê um resultado de 6-2 acha que não foi minimamente disputado, quando o que teve mais foi de competitivo, principalmente na segunda parte, onde conseguimos aproximar-nos da zona ofensiva muito mais vezes, pressionar o adversário, subir linhas, criar situações, inclusivamente duas grandes penalidades que não concretizámos e conseguimos mostrar que estamos a crescer e a dar passos bem visíveis em direção ao que o Benfica quer fazer, a médio e longo prazo, aqui na Liga dos Campeões", começou por dizer a treinador da equipa feminina das águias, em declarações no final da partida disputada no Seixal.Patão acredita que as jogadoras têm "um desacreditar naquilo que são as capacidades delas e da equipa" e não inferioridade em termos técnicos em comparação com adversárias como o Barcelona. "Elas não têm menos capacidades individuais e coletivas do que a equipa adversária, independentemente das individualidades que estão no outro lado. Elas têm, às vezes, é um desacreditar naquilo que são as capacidades delas e da equipa. É uma questão mental e ficou aqui provado. Enquanto nos primeiros 15 ou 20 minutos não conseguimos entrar no jogo e recuámos muito as linhas, depois de ganharmos confiança mostrámos que conseguimos pressionar, conseguimos subir e conseguirmos criar situações para nós. Portanto, é uma questão mental, uma questão de elas confiarem nas capacidades que têm e que conseguem lá chegar", acrescentou.A treinadora das águias assumiu haver "um certo amargo de boca" pelo resultado pesado. "Há um certo amargo de boca por um resultado que não estávamos à espera, que foi a vitória do Bayern [Munique] com o Barcelona, que acabou por confundir as contas, pois se isso não tivesse acontecido iríamos disputar o apuramento com o Bayern Munique na última jornada. Infelizmente isso não aconteceu, o que nos deixou com a pressão acrescida de ter de ganhar ao [FC] Barcelona, sabendo nós que não é uma missão fácil. Mas estas jogadoras foram irrepreensíveis e até ao final do jogo acreditaram e continuaram a lutar pelo resultado".