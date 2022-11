Filipa Patão: «Será preciso um Benfica muito forte para a corrida de resistência que é este campeonato»

Filipa Patão realçou a importância da vitória do Benfica frente ao Sporting, em jogo da 6.ª jornada da Liga BPI, mas lembrou que é preciso continuar ser "um Benfica muito forte" para levar a melhor no final do campeonato."É sempre bom ganhar um dérbi, mas, acima de tudo, é sempre bom fazer mais três pontos, continuarmos aquilo a que nos propomos no início da época, que é ganhar todos os jogos, ganhar toda as competições onde estamos envolvidas, fazer o melhor possível na Liga dos Campeões e hoje foi com esse intuito que viemos para cá, para ganhar mais um jogo. Muita felicidade por conseguirmos estes três pontos tão importantes, até porque temos o Sp. Braga em igualdade pontual, portanto sabíamos a importância de ganhar este jogo e, felizmente, correu como pretendíamos", começou por referir a treinadora das águias após o encontro."Há sempre muita coisa para melhorar e nós predispomo-nos sempre a isso, a evoluir cada vez mais, melhorar com os jogos, com as vitórias, as derrotas, com os momentos mais ou menos positivos. No ano passado tivemos situações em que não conseguimos ganhar e não fomos a pior equipa, nem somos as melhores quando ganhamos. Essa é sempre a mentalidade que tentamos levar, jogo a jogo, momento a momento, evolução acima de tudo, e preparar agora um jogo que já sabemos de antemão que vai ser difícil, porque o Sp. Braga também continua invicto, também passou por aqui [pela Academia Sporting] e conseguiu o mesmo resultado. Portanto temos de continuar a trabalhar bem, fortes e com muito compromisso. Vai ser preciso um Benfica muito forte para uma corrida de resistência e não de velocidade que é este campeonato", vincou.Também Pauleta abordou a vitória no dérbi com as leoas e frisou que a chave para o triunfo esteve na crença das águias. "Sabíamos que vir a casa do Sporting é sempre um jogo complicado, mas encarámos os dias de trabalho para este jogo com muita convicção de que podíamos vir cá fazer as coisas bem. Entrámos bem no jogo, falhámos a grande penalidade, mas conseguimos fazer o golo. O Sporting empatou, mas nós continuámos a acreditar no processo, por cima no jogo, com bola, a fazer variações com paciência e conseguimos chegar ao golo no fim. Foi merecido. A equipa esteve muito bem com bola e a acreditar, todas juntas, com espírito de sacrifício, para chegar à vitória, que era o que mais interessava", enalteceu a médio do Benfica.