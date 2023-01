Filipa Patão: «Vai ser preciso o melhor Benfica para vencer este Sporting»

O Benfica discute com o Sporting, às 15h de sábado, no Estádio da Luz, o apuramento para as meias-finis da Taça de Portugal de futebol feminino. Filipa Patão, técnica das encarnadas, antecipou um dérbi... ainda mais especial que os outros."É um jogo com uma carga emocional completamente diferente, é a eliminar, não há segundas oportunidades e pode ser marcado por momentos. Temos de estar preparadas, temos trabalhado para isso, para sermos uma equipa compacta, com os blocos mais juntos", apontou a treinadora de 33 anos, antes de se pronunciar sobre a diferença de dez pontos de vantagem que as líderes levam no campeonto sobre as rivais, que chegam à Luz com uma série de cinco vitórias consecutivas: "Neste tipo de jogos, o momento que a equipa atravessa conta muito pouco. O Sporting não é melhor ou pior equipa da altura em que estava com resultados menos positivos. Nenhuma equipa vem para um jogo destes para perder, desmotivada ou a pensar que não vai conseguir. O Sporting de certeza que vem na máxima força e não quer ficar já pelo caminho.""Se é uma final antecipada?" - Filipa Patão não fugiu ao desafio. "O que nos tem feito crescer é a humildade com que navegamos neste mar do futebol. Sabemos que não somos invencíveis, apesar de tudo o que já fizemos. Não vamos vencer sempre. Vai ser preciso o melhor Benfica para vencer este Sporting nesta fase. Qualquer adversário que vier a seguir vai complicar-nos a vida, com toda a certeza, e ter uma palavra a dizer. Eu só vou ficar contente quando estiver no Jamor, subir aquela escadaria e conseguir levantar a Taça. Aí, sim, missão cumprida, fomos competentes com todos. Se passarmos esta fase, vem aí outra difícil", perpetivou.Após o último dérbi na Luz, Filipa Patão revelou que iria pedir ao presidente Rui Costa para a equipa feminin disputar ali mais jogos. Um "erro" que a própria admite não repetir, lançando um repto aos adeptos."Cometi um grande erro. Percebi que não posso pedir nada nesta estrutura e direção, porque tudo o que têm feito tem sido de louvar, nos momentos certos. Para valer a pena fazer aqui [na Luz] mais jogos, tem de fazer sentido e a bola está do lado dos adeptos, não só do Benfica, mas em geral. Não faz sentido estar a pedir para os jogos serem no Estádio da Luz se depois não houver adesão. Por isso, faço esse pedido aos adeptos: por favor, façam com que a vida delas, porque isto é o sonho delas, valha a pena, só vale a pena quando nós conseguimos um estádio cheio", atirou a treinadora das águias, rematando o assunto: "Mas o nosso papel é sermos a melhor equipa, sermos mais competentes, vencer o jogo e cativar cada vez mais adeptos. Não temos de nos preocupar em bater recordes."A técnica do Benfica demonstrou ainda ter a lição bem estudada para a receção às leoas. "O Sporting já se apresentou de duas formas diferentes: em 3x4x3, na Supertaça, pressionante, a querer ter bola, como no ano passado; e em 3x5x2, no jogo da 1ª volta, em Alcochete, mais na expectativa e o bloco um pouco mais baixo do que é costume. Nos últimos jogos, até tem jogado em 4x3x3, com a Alícia [Correia] a jogar por dentro, a fazer o que a [Ana] Borges fazia na linha defensiva. Fazemos o nosso trabalho, que é estudar o adversário e saber as três formas como o Sporting se apresentou. Se vai apresentar-se numa quarta? Temos de estar preparadas", rematou.