Final da Champions feminina no Canal 11

A final da Liga dos Campeões feminina entre o Barcelona e o Wolfsburgo vai ter transmissão direta no Canal 11. O jogo está agendado para o próximo sábado, dia 3, às 15 horas, em Eindhoven, no Estádio do PSV que já tem lotação esgotada (34 mil espectadores assistirão à partida).Nas meias-finais, o Barcelona eliminou o Chelsea e o Wolfsburgo o Arsenal. As culés cruzaram-se com o Benfica na fase de grupos desta Champions. Nas meias-finais, o Barcelona eliminou o Chelsea e o Wolfsburgo o Arsenal.Espanholas ou alemãs irão suceder ao Lyon, atual detentor do título e oito vezes campeão europeu. O clube francês venceu a última edição batendo na final o emblema catalão.O Wolfsburgo já venceu por duas vezes a Liga dos Campeões (2012/13 e 2013/14) e perdeu três finais. O Barcelona conquistou o título em 2020/21 e também foi derrotado em duas decisões.