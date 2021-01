Final da Taça de Portugal foi antecipada: Benfica e Sp. Braga medem forças terça-feira

A Federação informa este sábado que a final da Taça de Portugal feminina, que estava prevista para quarta-feira, foi antecipada. O jogo, que coloca frente a frente Benfica e Sp. Braga, vai disputar-se na terça-feira, dia 12 de janeiro, às 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro.





A alteração da data resulta de um acordo com ambos os clubes, que se encontraram no dia 6 de janeiro no mesmo local, na final da Taça da Liga.O Benfica, atual detentor da Taça de Portugal, chega à final depois de ultrapassar o Famalicão, o Amora FC, o Torreense e o Fiães.O Sp Braga, finalista vencido das edições de 2016/17 e 2017/18, impôs-se a Estoril Praia, Ovarense, Sporting e Marítimo.