Os Estados Unidos sagraram-se este domingo campeões mundiais de futebol feminino, após o triunfo por 2-0 sobre a Holanda na final. Foi a quarta vez que as norte-americanas alcançaram este troféu (a segunda seguida), o dobro do segundo classificado, a Alemanha. A juntar ao título, bateram o recorde de golos numa edição da prova, com 26.Esta tarde, em Lyon, a capitã Megan Rapinoe abriu o marcador aos 61' e Rose Lavelle aumentou a vantagem aos 69'.Com o triunfo alcançado hoje, os Estados Unidos reforçam o estatuto de país com mais títulos mundiais no futebol feminino, ostentando quatro conquistados em 2019, 2015, 1999 e 1991, à frente da Alemanha, campeã em 2003 e 2007.Recorde o relato do jogo AQUI