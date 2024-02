Formação de liderança feminina na Cidade do Futebol: 3.ª edição arranca sábado

Vinte mulheres iniciam este sábado a 3.ª edição da formação executiva de liderança feminina no desporto, um curso promovido pela Portugal Football School que decorrerá até maio, com sessões na Cidade do Futebol.A capitã da Seleção Nacional, Dolores Silva, será uma das formadoras convidadas, assim como Leila Marques, vice-presidente do Comité Paralímpico de Portugal, e Mónica Ferro, diretora das Nações Unidas.Entre os participantes estão dirigentes de clubes, Comité Olímpico e federações (atletismo, andebol, basquetebol, patinagem, voleibol) e também representantes de órgãos de comunicação social.