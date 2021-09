FPF felicita Benfica pelo apuramento para a fase de grupos da Champions feminina

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou esta quinta-feira o Benfica pelo apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, salientando o "desenvolvimento acelerado" do futebol feminino em Portugal.

"Gostaria de felicitar a equipa feminina do Sport Lisboa e Benfica pelo apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/2022. Num caminho tão difícil como meritório, que incluiu triunfos em duas eliminatórias europeias numa fase tão precoce da época desportiva, não posso deixar de salientar a importância que esta qualificação tem para o Desporto português na generalidade e, mais especificamente, para o nosso futebol feminino, que dá sinais notórios de desenvolvimento acelerado", notou Fernando Gomes.

Citado em comunicado da FPF, o presidente do organismo considerou que o "notável feito" da equipa encarnada "exigiu certamente a todas as jogadoras, equipa técnica e staff a capacidade de superação que é tão característica do povo português".

"Não tenho dúvidas que todos estarão à altura de nos representar na Europa do futebol, deixando certamente satisfeitos todos os que trabalham para tornar a Liga BPI cada dia melhor, mais equilibrada e mais competitiva", completou.

Por fim, Fernando Gomes, expressou a sua "satisfação profunda pelo sinal que, uma vez mais, o futebol dá".

"É necessário e natural que as mulheres ocupem, cada vez mais, lugares de destaque em qualquer área da sociedade. A luta pela igualdade tem de continuar a ser uma prioridade e os resultados desportivos deste género são sempre uma mais-valia para se derrubarem barreiras", sustentou.

O Benfica qualificou-se hoje para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino, ao golear o Twente por 4-0, na segunda mão da segunda ronda de qualificação, no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

A formação comandada por Filipa Patão está, assim, entre as 16 equipas que vão disputar a primeira fase de grupos da história da Champions feminina, com sorteio marcado para segunda-feira, em Nyon, na Suíça.