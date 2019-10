Futebol feminino: Benfica-Sporting, em direto

A mensagem de força pela voz de quem sabe o que é ganhar dérbis... João Matos!



16h58 - As equipas estão a entrar em campo.16h25 -Daniele Turnes (GR), Diane, Raquel Infante, Sílvia Rebelo, Yasmin, Pauleta, Ana Vitória, Darlene, Geyse, Cloe e Nycole.Dida (GR), Ana Seiça, Pati, Andreia Faria, Lúcia Alves, Evi e Catarina Amado.Luís AndradePatrícia Morais (GR), Joana Marchão, Rita Fontemanha, Ana Borges, Nevena, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Carole Costa, Diana Silva, Hannah Wilkinson e Raquel.Inês Pereira (GR), Mariana Azevedo, Bruna Costa, Ana Capeta, Joana Martins, Carolina Mendes e Wibke Meister.Susana Cova16h16 - João Matos deixou uma mensagem de apoio às leoas.







16h14 - A equipa do Benfica já está na Luz.- "Já vencemos o Sp. Braga e temos potencial para sair por cima com o Benfica", considerou, por sua vez, a 'leoa' Hannah Wilkinson.- Andreia Faria, jogadora do Benfica deu a receita para o dérbi: "Queremos ganhar e dar um bom espetáculo a quem estiver nas bancadas. O Sporting gosta de ter a bola e tem uma equipa com muita qualidade nas várias posições. Vencerá quem cometer menos erros".- É expectável que o Estádio da Luz hoje receba a maior assistência de sempre num jogo de futebol feminino em Portugal. São esperados perto de 20 mil espectadores, registo que se aproxima do recorde na liga francesa e que se distancia do máximo na Alemanha. O At. Madrid-Barcelona detém o recorde absoluto.- As equipas ainda não perderam esta época, por isso antevê-se um duelo de titãs no relvado da Luz. As encarnadas têm 38 golos marcados, em três jogos, e não sofreram nenhum; as leoas apontaram 25 e sofreram dois.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, jogo da 4.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, que vai ter lugar no Estádio da Luz, a partir das 17 horas. Trata-se do primeiro confronto entre as duas equipas no escalão principal.