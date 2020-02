Gestão desportiva no feminino no centro de todas as conversas

Gestão desportiva... no feminino. Este foi o tema central de um conferência realizada esta sexta-feira na Coimbra Business School-ISCAC, no âmbito da 2.ª edição da Pós-Graduação em Gestão do Desporto para Dirigentes. Mónica Jorge, diretora executiva da Federação Portuguesa de Futebol, foi uma das oradoras, juntamente com Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, e Daniela Veiga, gestora desportiva do Clube Infante Montemor.





Na intervenção feita por Mónica Jorge, a diretora executiva destacou a evolução do futebol feminino em Portugal, ao qual não é alheio o plano estratégico da FPF. Ao Record, Pedro Santos, coordenador da Pós-Graducação, congratulou-se com "mais um momento de promoção da gestão desportiva para dirigentes, num formato de aula aberta, fazendo jus à missão de serviço público de uma escola pública". Para além disso, acrescentou Pedro Santos, "juntaram-se três percursos importantes: a liderança do futebol feminino em Portugal, o papel de uma dirigente autárquica, uma vez que não existe sucesso no projeto desportivo local sem o apoio das autarquias, e para concluir um testemunho importante de uma pós-graduada em gestão desportiva para dirigentes, que demonstrou que essa ferramenta teve consequências muito positivas na função que desempenha, permitindo, inclusive, que seja agora delegada estagiária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional".A finalizar, o coordenador da ação prometeu mais ações deste tipo no futuro.