Glas e Kullberg dão positivo à Covid-19 e desfalcam Suécia nos 'quartos' do Europeu feminino

As futebolistas Hanna Glas e Emma Kullberg vão desfalcar a Suécia no jogo dos quartos de final do Europeu de futebol feminino, na sexta-feira, diante da Bélgica, depois de testes positivos ao coronavírus.

Glas, que foi titular no domingo na goleada a Portugal (5-0), e Kullberg, suplente não utilizada, tiveram um teste positivo, bem como o psicólogo da equipa, Rasmus Liljeblad, informou esta quarta-feira a Federação sueca de futebol.

"As três pessoas serão mantidas à distância da equipa e sob vigilância permanente, com a possibilidade de reintegrarem a equipa o mais rapidamente possível", especificou a Federação.

A Suécia, segunda do ranking mundial da FIFA e vice-campeã olímpica, é uma das seleções candidatas a vencer o Europeu feminino, no qual terminou o Grupo C em primeiro lugar, com os mesmos pontos da Holanda, e à frente da Suíça e Portugal, já eliminados.

Em contraponto com a situação das suecas, está a Holanda, que volta a contar com Viviane Miedema, que esteve infetada com o coronavírus, e depois de já ter visto regressar Jackie Groenen, igualmente recuperada de infeção.

As campeãs europeias e vice-campeãs mundiais em título defrontam no sábado, nos quartos de final do Europeu, que decorre até 31 de julho em Inglaterra, a França, em jogo com início às 20:00.