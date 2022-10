Gonçalo Nunes: «Está aqui um Sp. Braga que vai discutir todas as decisões»

Gonçalo Nunes mostrou-se satisfeito com a vitória do Sp. Braga na visita ao Sporting, resultado que deixa as bracarenses na liderança do campeonato de futebol feminino com cinco vitórias em outros tantos jogos.





"O nosso plano era saber que defrontávamos uma equipa que tem muita qualidade quando tem bola quando tínhamos espaços essenciais para defender, querendo ser sempre agressivos e fortes nas transições ofensivas, sabendo que também temos uma equipa de muita capacidade, potencial para crescer, e que poderíamos, dessa forma, criar oportunidades de golo. Criámos várias. A eficácia não é palavra de ordem, porque também falhámos várias que não podemos falhar. Mas realmente fizemos mais [golos] do que o adversário e acabámos por ganhar. É sempre difícil dizer quem ganha bem, nós ganhámos bem porque fizemos muitas partes do jogo bem, independentemente de o Sporting ter tido sempre mais a bola, mas nós controlámos o que queríamos controlar", começou por frisar o técnica das minhotas após o encontro.

"O Sp. Braga é uma equipa com muito potencial. O que sentimos é que crescemos de jogo para jogo, vamos tornando-nos melhores, mais sólidos, também mais conhecedores das ideias de alguém novo com muita gente nova. Temos sofrido dores de crescimento em alguns jogos da 1.ª Liga e este jogo foi importante para reforçar a confiança para dentro, para fora e acima de tudo para os mais céticos perceberem que está aqui um Sp. Braga que vai discutir todas as decisões e que vai crescer gradualmente ao longo da época", acrescentou, sem querer fazer já contas.

"Vemos o campeonato muito jogo a jogo. Não vínhamos aqui a pensar nem a fazer contas nenhumas. Vínhamos a pensar no plano, na nossa ideia para o jogo e em implementar esse plano da forma mais rigorosa possível para conseguirmos ganhar este jogo. A 1.ª Liga é muito grande, muito competitiva, este ano há mais gente que vai poder condicionar, retirar pontos e criar dificuldades, portanto é importante para nós estarmos focados jogo a jogo e no final fazemos as contas", concluiu.