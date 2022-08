Lysianne Proulx, guarda-redes do Sport Clube União Torreense, que milita na Liga BPI - principal escalão do futebol feminino nacional, foi convocada para os compromissos da seleção feminina de futebol do Canadá, tendo em vista os dois jogos agendados para setembro frente à Austrália, divulgou, esta quarta-feira, o clube do Oeste nas redes sociais.A torreense está na lista de 23 atletas escolhida pela técnica Bev Priestman, que irá comandar o Canadá frente a um dos países organizadores do Campeonato do Mundo de 2023, nos dias 3 e 6 de setembro, primeiro em Brisbane, depois em Sydney.Recém-chegada a Torres Vedras, a guardiã de 23 anos, que conta com passagens pelo futebol canadiano e pelo campeonato universitário norte-americano, tem tido um percurso ao mais alto nível, desde os escalões de formação, na seleção canadiana.