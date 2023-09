Gudmundsdóttir reforça Benfica por empréstimo

Svava Gudmundsdóttir é a mais recente jogadora do Benfica, confirmando-se a notícia adiantada por. As águias anunciaram esta quarta-feira a chegada da internacional islandesa por empréstimo do Gotham FC, dos Estados Unidos, clube com o qual o emblema da Luz firmou uma parceria em maio passado. A avançada de 27 anos também já representou Valur e Breidablik (Islândia), Roa IL (Noruega), Kristianstads (Suécia), Bordéus (França) e Brann (Noruega)."Estou muito feliz, o Benfica é um grande clube, com uma história longa. Vi a equipa na época passada na Liga dos Campeões, onde esteve muito bem", frisou em declarações aos meios de comunicação dos encarnados. "Espero trazer alguma velocidade e força à equipa, e, claro, marcar alguns golos", atirou, confessando estar "muito entusiasmada".