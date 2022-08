Guerreiras do Sp. Braga estagiam em Bilbau

O Sp. Braga partiu para Bilbau, onde defronta hoje, a partir das 19h30 o Alavés (11º classificado da Liga espanhola na época passada), tendo ainda agendado para as 11h30 de quinta-feira mais um ensaio com o At. Bilbau (7º classificado). A equipa orientada por Gonçalo Nunes, recorde-se, dá início à época 2022/23 também dia 10, no reduto do Benfica, em jogo a contar para as meias-finais da Supertaça.

Em sentido inverso, o Sporting regressou de estágio e prossegue na Academia a sua preparação para o arranque da época 2022/23. As leoas estiveram no Algarve de 26 a 30 de julho e realizaram dois jogos, com Bétis (triunfo por 2-1, com golos de Chandra Davidson e Diana Silva) e Sevilha (empate a um golo, apontado de penálti por Joana Martins). As comandadas de Mariana Cabral, que perderam trunfos importantes como Joana Marchão (Parma), Fátima Pinto (Alavés) ou Andreia Jacinto (Real Sociedad) e reforçaram o grupo com as contratações de Fátima Dutra (ex-Torreense), Cláudia Neto (ex-Fiorentina) e Ana Capeta (ex-Famalicão), prosseguem a preparação para o arranque da época no próximo dia 10, precisamente com as famalicenses, nas mesmas meias-finais da Supertaça.