A avançada internacional neozelandesa Hannah Wilkinson é o novo reforço do plantel de futebol feminino do Sporting para a temporada 2019/2020, anunciou esta segunda-feira o clube leonino.A atleta, de 28 anos, vai representar o Sporting por uma época, depois de ter atuado no Vittsjo GIK, da Suécia, e de ter estado ao serviço da sua seleção no último Mundial feminino, disputado em França, entre junho e julho.Em declarações ao jornal dos leões, a atleta neozelandesa manifestou a intenção de vencer títulos pelo clube vice-campeão nacional."Estou bastante entusiasmada por estar num clube tão grande em Portugal. É incrível e é muito profissional. Espero melhorar muito ao jogar ao lado de atletas fantásticas e num clube tão bom. Não espero mais nada a não ser sucesso", referiu.