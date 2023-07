Holanda treina em campo de críquete e selecionador dá murro na mesa: «Amadorismo ao mais alto nível»

Andries Jonker, selecionador holandês de futebol feminino, mostrou-se, a dois dias da estreia no Mundial'2023 frente a Portugal (domingo, às 8h30), preocupado pelas condições em que a sua equipa tem treinado nos últimos dias - num campo de críquete -, frisando que estas são propícias a lesões."Quando chegámos na quarta-feira, pensei: 'O que é isto? Não vamos treinar aqui...'. Claro que levantámos preocupações relativamente ao campo de críquete, prometeram-nos outra coisa e estamos desapontados e irritados. Não estamos satisfeitos", começou por referir aos jornalistas, citado pelo 'The Independent'.E prosseguiu: "Queremos fazer um bom primeiro jogo contra Portugal e queremos estar preparados da melhor maneira. Este é um torneio de topo e consideramo-nos também uma equipa de topo. Isto não encaixa [com a nossa ambição]. É amadorismo ao mais alto nível. Se as jogadoras caírem [neste relvado] com o joelho ou com o ombro, podem ter problemas. Se 'sprintarmos' em relva e depois viermos para este campo, não é bom para os músculos nem para os tendões", concluiu.Recorde-se que a Holanda se estreia no Mundial feminino no domingo, pelas 8h30, frente a Portugal, naquele que também será o primeiro jogo da Seleção Nacional na competição.