Hope Solo detida por conduzir embriagada e resistir à polícia na Carolina do Norte

Hope Solo foi presa esta sexta-feira por conduzir embriagada, resistir à polícia na Carolina do Norte e ainda abuso infantil, avança o 'Daily Mail' citando o 'TMZ'. Os dois filhos da antiga guarda-redes norte-americana, de 40 anos, estariam dentro do veículo quando esta foi mandada parar, segundo a polícia.Solo foi presa no parque de estacionamento de Walmart, em Winston-Salem, e levada para a prisão de Forsyth, de acordo com o mesmo meio de comunicação social.Rich Nichols, advogado da ex-jogadora de futebol, revelou que Solo já está em casa e que se vai defender das acusações em tempo oportuno. "Hope não pode falar sobre esta situação, a nosso conselho, mas ela quer que todos saibam que os filhos são a sua vida, que ela foi libertada imediatamente e está agora em casa com a sua família. A história é menos dramática do que as acusações iniciais sugerem. Ela espera pela sua oportunidade de se defender dessas acusações", frisou em declarações à 'TMZ'.Esta não é a primeira vez que antiga internacional pelo Estados Unidos é detida, já que, recorde-se, em 2014 teve um confronto físico com o sobrinho, que fez com que tivesse estado detida.